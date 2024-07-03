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МИД Ливана заявил о нежелании воевать с Израилем

Глава МИД Ливана Хабиб направил через азербайджанского коллегу главе внешнеполитического ведомства Израиля сообщение о нежелании войны.
Марина Крижановская 2024-07-03 04:55:43
© Фото: IMAGO, M. Popow, Globallookpress

Ливанский министр иностранных дел Абдалла Бу Хабиб выступил с заявлением о нежелании войны с Израилем, но заинтересованности его страны в мире.

Свое послание он направил израильскому коллеге Исраэлю Кацу посредством главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Разговор между им и Кацем состоялся во вторник, передает газета The Jerusalem Post.

«Мы заинтересованы в мире, мы не хотим войны», - сообщило издание, ссылаясь на сведения, переданные пресс-секретарем израильского министра Каца.

Также отмечается, что факт общения между Ливаном и Израилем весьма необычен и часто происходит через третьих лиц., так как эти страны-соседи не имеют дипломатических отношений.

Как стало известно 18 июня, в Армии обороны Израиля утвердили планы боевых действий на «северной арене», означающей Ливан. Пресс-служба сообщала, что командование оценило ситуацию и утвердило оперативные планы по наступательной операции в соседней стране.

Позже иракские шиитские группировки заявили о готовности сражаться на стороне ливанской «Хезболлы» против Израиля, если тот начнет войну в арабской республике. Такую готовность выразили группировки «Катаиб Хезболла» (Kata'ib Hezbollah), «Катаиб Саид Аш-Шухада» (Kata'ib Sayyid al-Shuhada) и «Харакят Хезболла Ан-Нуджаба» (Harakat Hezbollah al-Nujaba).

Издание Politico 27 июня предположила, что война Израиля и «Хезболлы» может начаться в ближайшие недели, а Financial Times указало на образовавшуюся границе Израиля и Ливана «мертвую зону».

#в стране и мире #Израиль #Азербайджан #ливан #глава МИД #Джейхун Байрамов #Исраэль Кац #палестино-израильский конфликт #Абдалла Бу Хабиб #нежелание войны
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