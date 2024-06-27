FT: на границе Израиля и Ливана образовалась «мертвая зона»

Зону, которая находится в пяти километрах от «голубой линии», на ливано-израильской границе, признали непригодной для жизни из-за постоянных обстрелов, сообщает издание Financial Times, опираясь на спутниковые и радиолокационные данные и правительственную статистику.

«Почти ежедневные воздушные бомбардировки, артиллерийские обстрелы и зажигательный химический белый фосфор сделали большую часть пяти километров к северу от "голубой линии" непригодными для проживания», - сказано в публикации.

Отмечено, что Израиль применяет белый фосфор и другие зажигательные вещества, которые причинили вред биосфере. По оценкам специалистов, повреждено более 12 миллионов квадратных метров сельскохозяйственных угодий. Считается, что на восстановление почвы уйдут годы.

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала эскалации конфликта в секторе Газа.

«Голубая линия», разделяющая Ливан и Израиль, была установлена, чтобы определить критерии вывода израильских войск с территории Ливана. Позднее израильская сторона построила бетонное заграждение, чтобы защититься от боевиков «Хезболлы».