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Politico: война Израиля и «Хезболлы» может начаться в ближайшие недели

По разведданным США, столкновение между сторонами может начаться с чего-то «незаметного», европейская разведка указывает на риск начала войны уже в ближайшие дни.
Елизавета Кондрикова 2024-06-27 21:34:31
© Фото: Ali Hashisho, XinHua Globallookpress

Крупномасштабное столкновение между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла» может начаться в ближайшие несколько недель, вероятно, оно начнется с «незаметного» нападения. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на разведку США.

«Сейчас риск выше, чем когда-либо за последние недели», - сказал источник издания из числа высокопоставленных американских чиновников.

Война может начаться, если не будет подписано соглашение о прекращении огня в секторе газа между израильской стороной и ХАМАС, несмотря на попытки США не допустить эскалации. В данный момент Израиль и Ливан разработали план действий на случай столкновения и пытаются закупить дополнительное оружие.

Скорее всего новая война в регионе заставит Вашингтон вновь встать на сторону Тель-Авива, несмотря на то, что США в последние годы пытаются покинуть Ближний Восток, говорится в публикации.

При этом разведка некоторых европейских стран утверждает, что конфронтация может случиться уже в ближайшие дни. Они призвали своих граждан покинуть Ливан.

Ранее также стало известно, что к «Хезболле» в борьбе против Израиля могут также примкнуть иракские вооруженные группировки. Они присоединятся в том числе если Израиль нападет на Ливан, иракские группы ждут только одобрения «Хезболлы».

#Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #разведка США #столкновение
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