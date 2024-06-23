Иракские группировки могут примкнуть к «Хезболле» против Израиля

Шиитские вооруженные группировки из «Исламского сопротивления в Ираке» заявили о своей солидарности с ливанскими шиитскими бойцами «Хезболлы». Также они выразили готовность примкнуть к ним, если Израиль начнет новую войну с Ливаном. Об этом сообщил телеканал Al-Masirah со ссылкой на ливанскую ежедневную газету Al-Akhbar.

«Бойцы иракских групп сопротивления антитеррору выразили свою полную солидарность с "Хезболлой", подчеркнув, что они будут сражаться вместе со своими товарищами из ливанской группировки в случае, если режим Тель-Авива решит начать новую войну с Ливаном», - уточнили в СМИ.

В частности, такую готовность выразили группировки «Катаиб Хезболла» (Kata'ib Hezbollah), «Катаиб Саид Аш-Шухада» (Kata'ib Sayyid al-Shuhada) и «Харакят Хезболла Ан-Нуджаба» (Harakat Hezbollah al-Nujaba), рассказали неназванные источники в «Исламском сопротивлении Ирака» - зонтичной группе борцов с терроризмом.

Отмечается, что иракские группы сопротивления ждут одобрения «Хезболлы».

Как стало известно 18 июня, ЦАХАЛ утвердил планы боевых действий на «северной арене». Пресс-служба сообщала, что командование оценило ситуацию и утвердило оперативные планы по наступательной операции в Ливане.