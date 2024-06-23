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Иракские группировки могут примкнуть к «Хезболле» против Израиля

Ряд иракских шиитских группировок сделали заявление о готовности сражаться на стороне «Хезболлы» против Израиля, если тот начнет войну в Ливане.
Марина Крижановская 2024-06-23 05:11:28
© Фото: © Yaser Jawad Xinhua Global Look Press

Шиитские вооруженные группировки из «Исламского сопротивления в Ираке» заявили о своей солидарности с ливанскими шиитскими бойцами «Хезболлы». Также они выразили готовность примкнуть к ним, если Израиль начнет новую войну с Ливаном. Об этом сообщил телеканал Al-Masirah со ссылкой на ливанскую ежедневную газету Al-Akhbar.

«Бойцы иракских групп сопротивления антитеррору выразили свою полную солидарность с "Хезболлой", подчеркнув, что они будут сражаться вместе со своими товарищами из ливанской группировки в случае, если режим Тель-Авива решит начать новую войну с Ливаном», - уточнили в СМИ.

В частности, такую готовность выразили группировки «Катаиб Хезболла» (Kata'ib Hezbollah), «Катаиб Саид Аш-Шухада» (Kata'ib Sayyid al-Shuhada) и «Харакят Хезболла Ан-Нуджаба» (Harakat Hezbollah al-Nujaba), рассказали неназванные источники в «Исламском сопротивлении Ирака» - зонтичной группе борцов с терроризмом.

Отмечается, что иракские группы сопротивления ждут одобрения «Хезболлы».

Как стало известно 18 июня, ЦАХАЛ утвердил планы боевых действий на «северной арене». Пресс-служба сообщала, что командование оценило ситуацию и утвердило оперативные планы по наступательной операции в Ливане.

#в стране и мире #война #Ирак #Израиль #ливан #«Исламское сопротивление Ирака» #шиитские группировки
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