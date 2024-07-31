В Венесуэле задержали более тысячи участников беспорядков

Более тысячи человек задержали за беспорядки и насилие во время протестов после выборов президента Венесуэлы. Об этом сообщил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб.

«К настоящему моменту у нас 1 062 задержанных», - цитирует ТАСС слова прокурора.

Он уточнил, что число пострадавших военных и сотрудников правоохранительных органов возросло до 77 человек. На улицах Венесуэлы «относительно» спокойно, сказал Сааб.

Напомним, что выборы главы государства прошли в Венесуэле 28 июля. По результатам обработки 80% бюллетеней победу одержал действующий президент Николас Мадуро. Ряд стран, в числе которых США и Аргентина, не согласились с результатами выборов.

Тысячи жителей Венесуэлы вышли на массовый протест в Каракасе, скандируя «Это правительство падет!». Протестующие бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью и срывали плакаты с изображением победившего на выборах Николаса Мадуро.