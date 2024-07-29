Ряд стран не признали результаты выборов в Венесуэле

Ряд стран заявили о непризнании результатов президентских выборов, проведенных в Венесуэле. О непризнании итогов высказались в том числе в США, Аргентине, Чили и Перу.

Как заявил президент Аргентины Хавьер Милей, победу в этой гонке одержала оппозиция.

«Аргентина не признает мошенничества и надеется, что вооруженные силы защитят демократию и волю народа», - написал он в соцсетях.

Похожие заявления касательно мошенничества при проведении выборов в Венесуэле сделал и глава перуанского МИД Хавьер Гонсалес-Олаэчеа. Он также подчеркнул, что Лима не примет посягательств на народную волю венесуэльцев.

Кроме того, в США выразили «серьезное опасение» того, что результаты проходивших в Венесуэле выборов якобы «не отражают волю народа». Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы видели заявление венесуэльской избирательной комиссии. У нас есть серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю или голоса венесуэльского народа», - подчеркнул он.

В свою очередь в Чили сообщили о непризнании победы Мадуро до тех пор, пока результаты выборов не подтвердят международные наблюдатели. Такое заявление сделал глава местного МИД Альберто ван Клаверен.

Напомним, что по результатам анализа 80% бюллетеней избирателей, Мадуро набрал свыше 50% голосов.