В МИД РФ назвали главную претензию Москвы к YouTube

Администрация видеохостинга YouTube регулярно цензурирует каналы и пользователей, чья риторика не сходится с американской пропагандой. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

«Основная наша претензия к западным онлайн-платформам вроде YouTube заключается в практикуемой ими произвольной цензуре. Речь идет о блокировке аккаунтов, риторика которых неудобна по какой-то причине властям США, поскольку идет вразрез с их пропагандой. Налицо очевидные нарушения свободы слова, которую так лицемерно отстаивают англосаксы, европейцы на международной арене», - заявил Настасьин в ходе брифинга.

По словам дипломата, YouTube является примером компании, ориентированной не на интересы аудитории, а на политические установки Вашингтона. При этом администрация видеохостинга систематически игнорирует требования Роскомнадзора об удалении экстремистских материалов.

Напомним, что с начала этого года на YouTube были заблокированы 83 канала российских государственных СМИ и общественных деятелей. Цензуре подверглись в том числе каналы российских артистов Григория Лепса, Олега Газманова, Полины Гагариной, SHAMAN и многих других.

Ранее россиян предупредили о возможном снижении скорости загрузки и качества воспроизведения роликов в YouТube. Сбои возможны из-за проблем с оборудованием Google, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов. В Кремле отметили, что не планируют блокировку видеосервиса на территории РФ.

Председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в России до конца этой недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 70%. Депутат назвал «деградацию» ‎сервиса вынужденным шагом, направленным против администрации ресурса.