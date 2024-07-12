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В Кремле заявили, что у России не было планов по ограничению YouTube

Сложности в работе видеохостинга связаны с оборудованием.
Сергей Лебедев 2024-07-12 13:53:14
© Фото: Marijan Murat, dpa, Global Look Press

У России не было планов по ограничению доступа к видеохостингу YouТube. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Планов таких не было», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что сложности в работе сервиса связаны с оборудованием, которое более двух лет не обновлялось.

Напомним, ранее россиян предупредили о возможном снижении скорости загрузки и качества воспроизведения роликов в YouТube. Сбои возможны из-за проблем с оборудованием Google, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов.

#в стране и мире #Кремль #Дмитрий Песков #YouTube #сбои #проблемы #Google #Видеохостинг
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