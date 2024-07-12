В Кремле заявили, что у России не было планов по ограничению YouTube

У России не было планов по ограничению доступа к видеохостингу YouТube. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Планов таких не было», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что сложности в работе сервиса связаны с оборудованием, которое более двух лет не обновлялось.

Напомним, ранее россиян предупредили о возможном снижении скорости загрузки и качества воспроизведения роликов в YouТube. Сбои возможны из-за проблем с оборудованием Google, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов.