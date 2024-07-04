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YouTube заблокировал каналы Гагариной, Лепса, Газманова и других

YouTube заблокировал каналы Гагариной, Лепса, Газманова, Чичериной и Манучарова.
Мария Зайцева 2024-07-04 21:50:11
© Фото: Ekaterina Tsvetkova Global Look Press

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы российских артистов Полины Гагариной, Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что при попытке попасть на сайт, показывается сообщение, что страница недоступна.

Ранее власти Литвы обратились к Google и Youtube с просьбой заблокировать аккаунты российских певцов и телеведущих, так как их внесли в санкционный список Евросоюза.

Сообщается, что причиной блокировки стала трактовка их патриотизма Западом, как пропаганды российской позиции.

Ранее YouTube также заблокировал канал певца SHAMAN. Тот ответил, что причиной стало то, что он русский.

#в стране и мире #Олег Газманов #Григорий Лепс #YouTube #Полина Гагарина #юлия чичерина #Вячеслав Манучаров
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