Канал певца SHAMAN заблокировали на видеохостинге YouTube

Канал певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, заблокировали на видеохостинге YouTube. Он отреагировал на это в своем официальном телеграм-канале.

Ярослав Дронов сказал, что причиной блокировки является то, что он русский.

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ», - заявил певец.

Ранее в июне 2023 года SHAMAN попал в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Тогда же в список попали певица Полина Гагарина экс-мэр Мариуполя Олег Моргун, главком ВМФ РФ Александр Моисеев, глава Росимущества Вадим Яковенко. В общей сумме под санкциями оказались 116 компаний и физических лиц.