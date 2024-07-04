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Канал певца SHAMAN заблокировали на видеохостинге YouTube

Ярослав Дронов назвал причиной блокировки то, что он русский.
Мария Зайцева 2024-07-04 21:07:15
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Канал певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, заблокировали на видеохостинге YouTube. Он отреагировал на это в своем официальном телеграм-канале.

Ярослав Дронов сказал, что причиной блокировки является то, что он русский.

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ», - заявил певец.

Ранее в июне 2023 года SHAMAN попал в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Тогда же в список попали певица Полина Гагарина экс-мэр Мариуполя Олег Моргун, главком ВМФ РФ Александр Моисеев, глава Росимущества Вадим Яковенко. В общей сумме под санкциями оказались 116 компаний и физических лиц.

#Россия #в стране и мире #певец #блокировка #YouTube
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