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YouTube в 2024 году заблокировал более 80 российских каналов

Видеохостинг активно блокирует или ограничивает доступ к каналам общественных деятелей и артистов, поддерживающих действия властей.
Ян Брацкий 2024-07-10 19:35:49
© Фото: IMAGO Michael Bihlmayer, www.imago-images.de, Global Look Press

Восемьдесят три канала российских государственных СМИ и общественных деятелей заблокированы видеохостингом YouTube с начала этого года. Еще к 207 каналам доступ ограничен, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Там отметили, что хостинг активно блокирует каналы известных общественников, спортсменов и артистов, которые публично высказываются в поддержку российских властей.

«Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, с начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам, в 2023 году - к 27 интернет-страницам, в 2022 году - к 63 интернет-страницам, в 2021 году - к 21 интернет-странице, в 2020 году - к 13 интернет-страницам», - сообщили в ведомстве.

Среди каналов, попавших под рестрикции YouTube за последние четыре года - «Крым-24», RT, РБК, канал Совета Федерации, НТВ. Ограничен доступ к каналам артистов: Григория Лепса, Олега Газманова, Полины Гагариной, Shaman, писателя Захара Прилепина, футбольного клуба ЦСКА и многих других.

По заявлению РКН, подобные ограничения нарушают ключевые принципы свободного и беспрепятственного распространения информации. Это является актом цензуры, подтвердили в ведомстве. За это предусмотрены крупные денежные штрафы, напомнили в ведомстве.

Ранее в Госдуме РФ назвали нерациональной блокировку YouTube, но допустили замедление его трафика.

#роскомнадзор #блокировка #YouTube #Цензура #Видеохостинг
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