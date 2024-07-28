Генсек ООН осудил ракетный удар по Голанским высотам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил ракетный удар по оккупированным Израилем Голанским высотам по селу Мадждаль-Шамс, в результате которого погибли двенадцать детей. Он призвал стороны к сдержанности для недопущения эскалации конфликта, передает РИА Новости сообщение офиса Генсека ООН.

Гуттереш выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Атаку на поселок на севере Израиля также осудил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он назвал случившееся бойней и заявил о необходимости международного расследования трагедии.

Накануне со стороны Ливана по местному стадиону в разгар матча между детскими командами были выпущены ракеты. Из-за взрыва снарядов погибли 12 человек, 32 пострадали - четверо находятся в тяжелом состоянии.

Израиль возложил ответственность за инцидент на «Хезболлу» и пообещал жестокий ответ, а также предупредил о близости полномасштабной войны. Исламское сопротивление в ответ сняло с себя ответственность за удар и заявило, что причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты.