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Генсек ООН осудил ракетный удар по Голанским высотам

Погибли 12 подростков. Удар пришелся по местному стадиону, где в это время проходил матч детских команд.
Ирина Егорова 2024-07-28 20:02:53
© Фото: Zong HeXinHua, Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил ракетный удар по оккупированным Израилем Голанским высотам по селу Мадждаль-Шамс, в результате которого погибли двенадцать детей. Он призвал стороны к сдержанности для недопущения эскалации конфликта, передает РИА Новости сообщение офиса Генсека ООН.

Гуттереш выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Атаку на поселок на севере Израиля также осудил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он назвал случившееся бойней и заявил о необходимости международного расследования трагедии.

Накануне со стороны Ливана по местному стадиону в разгар матча между детскими командами были выпущены ракеты. Из-за взрыва снарядов погибли 12 человек, 32 пострадали - четверо находятся в тяжелом состоянии.

Израиль возложил ответственность за инцидент на «Хезболлу» и пообещал жестокий ответ, а также предупредил о близости полномасштабной войны. Исламское сопротивление в ответ сняло с себя ответственность за удар и заявило, что причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты.

#ракета #Израиль #ливан #Голанские высоты #антониу гуттереш #атака #Генсек ООН #осуждение
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