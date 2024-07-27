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Нетаньяху: «Хезболла» заплатит высокую цену за удар по Голанам

Ранее под ракетный удар попал футбольный стадион в поселке Мадждаль-Шамса, когда в нем проводился детский матч, 11 человек погибли, в основном несовершеннолетние, еще 30 пострадали.
Елизавета Кондрикова 2024-07-27 23:32:38
© Фото: Jack Guez, dpa Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Тель-Авиве не оставят без ответа удар ливанской шиитской организации «Хезболла» по поселку Мадждаль-Шамса на Голанах. Об этом глава государства заявил в разговоре с духовным лидером общины израильских друзов шейхом Муафиком Тарифом.

«Премьер-министр подчеркнул, что Израиль не оставит без ответа эту смертоносную атаку, и "Хезболла" заплатит за это самую высокую цену, такую, какую оно еще не платило», - цитирует ТАСС слова Нетаньяху.

Израильский премьер также выразил от имени всего израильского народа соболезнования семьям погибших и друзской общине в целом.

Под ракетный удар вечером 27 июля попал футбольный стадион во время матча детских команд. В итоге погибли как минимум 11 человек, в основном дети в возрасте от 7 до 13 лет, еще 30 человек пострадали.

В связи с трагическими событиями премьер Израиля Нетаньяху досрочно завершил свой визит в США и вылетел в Тель-Авив. В МИД Израиля отреагировали на трагические события, заявив, что готовы ответить «непропорционально».  

#Израиль #Биньямин Нетаньяху #Хезболла #ливан #Голанские высоты #ракетный удар
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