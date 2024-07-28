Число погибших при ударе по Голанам выросло до 12 человек

Число жертв при ударе ливанского движения «Хезболла» по поселку на Голанских высотах увеличилось до 12 человек, все жертвы не старше 20 лет. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

«По словам официальных лиц, медики констатировали смерть 10 пострадавших на месте происшествия, двое из них скончались в больницах», - говорится в публикации.

Еще 32 человека получили ранения разной степени тяжести, все они были доставлены в больницы, четверо из них - в тяжелом состоянии.

В Израиле также заявили, что смогли идентифицировать ракету, ей оказалась ракета иранского производства «Фалак-1». По словам Хагари, подобные ракеты используют только боевики «Хезболлы». Уточняется, что глава израильского Минобороны Йоав Галант уже определил курс ответных действий и дал указания оборонному ведомству.

Напомним, атака была осуществлена вечером в субботу 27 июля, под удар попал футбольный стадион, на котором проводился детский матч. Жертвами в основном стали дети от 7 до 13 лет. По сообщениям, ракета была выпущена со стороны Ливана, в МИД Израиля заявили о приближении полномасштабной войне с Бейрутом.