МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число погибших при ударе по Голанам выросло до 12 человек

Удар «Хезболлы» пришелся на футбольный стадион во время детского матча, жертвам атаки было от 10 до 20 лет.
Елизавета Кондрикова 2024-07-28 01:29:03
© Фото: Ayal Margolin, JINI Globallookpress

Число жертв при ударе ливанского движения «Хезболла» по поселку на Голанских высотах увеличилось до 12 человек, все жертвы не старше 20 лет. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

«По словам официальных лиц, медики констатировали смерть 10 пострадавших на месте происшествия, двое из них скончались в больницах», - говорится в публикации.

Еще 32 человека получили ранения разной степени тяжести, все они были доставлены в больницы, четверо из них - в тяжелом состоянии.

В Израиле также заявили, что смогли идентифицировать ракету, ей оказалась ракета иранского производства «Фалак-1». По словам Хагари, подобные ракеты используют только боевики «Хезболлы». Уточняется, что глава израильского Минобороны Йоав Галант уже определил курс ответных действий и дал указания оборонному ведомству.

Напомним, атака была осуществлена вечером в субботу 27 июля, под удар попал футбольный стадион, на котором проводился детский матч. Жертвами в основном стали дети от 7 до 13 лет. По сообщениям, ракета была выпущена со стороны Ливана, в МИД Израиля заявили о приближении полномасштабной войне с Бейрутом.

#Израиль #Хезболла #ливан #Голанские высоты #ракетный удар #жертвы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 