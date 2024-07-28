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ЕС осудил удар по Голанам и призвал к международному расследованию

Дипломат также призвал все стороны к сдержанности и недопущению дальнейшей эскалации.
Елизавета Кондрикова 2024-07-28 04:09:41
© Фото: IMAGO, Aleksander Kalka Globallookpress

Евросоюз осудил случившееся в поселке Мадждаль-Шамс и призывает к международному расследованию удара по поселку на Голанских высотах, жертвами которого стали 12 человек. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Нам необходимо международное расследование этого неприемлемого инцидента. Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации», - написал дипломат в своем аккаунте в X.

Он назвал случившееся бойней, комментируя кадры с футбольного поля, на который пришелся удар.

Напомним, Голанские высоты на севере Израиля попали под ракетный удар вечером в субботу 27 июля. В результате погибли 12 человек, в основном дети от 7 до 13 лет, еще 32 человека получили ранения.

По данным израильской стороны, атака была совершена ракетой «Фалак-1» производства Иран, которая имеется  в арсенале ливанской группировки «Хезболла». Представители движения отрицают свою причастность, указывая на то, что на поселок упала израильская противоракета.

#евросоюз #Израиль #Хезболла #Голанские высоты #Жозеп Боррель #ракетный удар
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