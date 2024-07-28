МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Хезболла» заявила, что на Голаны упала противоракета ЦАХАЛ

Миротворцы ООН обеспокоены возможностью расширения конфликта на юге Ливана после обстрела поселка Мадждаль-Шамс на Голанах.
Ян Брацкий 2024-07-28 02:09:49
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Исламское сопротивление не несет ответственности за последствия ракетного удара по поселку Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах. Об этом руководство шиитской партии уведомило командование Временных сил ООН в Ливане.

«Причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты. Исламское сопротивление не несет ответственности за этот инцидент», - цитирует заявление «Хезболла» телеканал Al Jazeera.

Накануне отряды шиитской милиции выпустили по позициям израильских военных на Голанских высотах свыше 100 реактивных снарядов. Эта акция стала ответом на убийство четырех бойцов исламского сопротивления во время очередного налета ВВС Израиля.

Напомним, трагедия произошла накануне. Жертвами удара стали 12 детей из местной общины горцев-друзов. Ракета упала на стадион. Десятки человек получили ранения.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац после случившегося заявил, что Тель-Авив очень близок к полномасштабной войне с Ливаном и движением «Хезболла».

#ООН #Израиль #Хезболла #ливан #Голанские высоты
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 