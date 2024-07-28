«Хезболла» заявила, что на Голаны упала противоракета ЦАХАЛ

Исламское сопротивление не несет ответственности за последствия ракетного удара по поселку Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах. Об этом руководство шиитской партии уведомило командование Временных сил ООН в Ливане.

«Причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты. Исламское сопротивление не несет ответственности за этот инцидент», - цитирует заявление «Хезболла» телеканал Al Jazeera.

Накануне отряды шиитской милиции выпустили по позициям израильских военных на Голанских высотах свыше 100 реактивных снарядов. Эта акция стала ответом на убийство четырех бойцов исламского сопротивления во время очередного налета ВВС Израиля.

Напомним, трагедия произошла накануне. Жертвами удара стали 12 детей из местной общины горцев-друзов. Ракета упала на стадион. Десятки человек получили ранения.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац после случившегося заявил, что Тель-Авив очень близок к полномасштабной войне с Ливаном и движением «Хезболла».