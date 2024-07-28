Журналист Херш: Обама грозил Байдену отставкой по недееспособности

Бывший президент США Барак Обама угрожал действующему главе государства Джо Байдену отстранением от власти на основе 25-ой поправки к Конституции США, если тот не объявит о решении прекратить участвовать в президентской гонке. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

«С одобрения (экс-спикера палаты представителей конгресса Нэнси) Пелоси и (лидера демократического большинства в сенате Чака) Шумера Обама позвонил Байдену после завтрака и сказал ему: "Дела обстоят так. У нас есть одобрение Харрис на применение 25-й поправки"», - цитирует радио Sputnik слова Херша.

По его словам, среди доноров Демократической партии выросло недовольством лидером партии Байденом, в чьем здравом уме они сомневались. В особенности им не понравилось выступление Байдена на теледебатах против кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Уточняется, что к моменту звонка Обамы Байден уже понял, что вице-президент Камала Харрис может занять место Байдена и баллотироваться на пост главы США.

В данном случае речь идет о досрочном прекращении полномочий президента США ввиду его недееспособности, при таком раскладе президентские полномочия переходят к вице-президенту.

Байден объявил о решении снять свою кандидатуру с предстоящих выборов в США 21 июля, тогда же он поддержал Харрис. Свой шаг Байден объяснил желанием «передать эстафету молодому поколению».

Напомним, о планах применить 25-ую поправку к Конституции заговорили еще в конце июня. Тогда с подобным призывом выступил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.