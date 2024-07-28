МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Журналист Херш: Обама грозил Байдену отставкой по недееспособности

По словам журналиста, основной причиной для подобного шага стало недовольство среди крупных доноров Демократической партии, которые больше не хотели выделять большие суммы денег на финансирование партии.
Елизавета Кондрикова 2024-07-28 02:00:45
© Фото: Al Drago - Pool via CNP, Consolidated News Photos Globallookpress

Бывший президент США Барак Обама угрожал действующему главе государства Джо Байдену отстранением от власти на основе 25-ой поправки к Конституции США, если тот не объявит о решении прекратить участвовать в президентской гонке. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

«С одобрения (экс-спикера палаты представителей конгресса Нэнси) Пелоси и (лидера демократического большинства в сенате Чака) Шумера Обама позвонил Байдену после завтрака и сказал ему: "Дела обстоят так. У нас есть одобрение Харрис на применение 25-й поправки"», - цитирует радио Sputnik слова Херша.

По его словам, среди доноров Демократической партии выросло недовольством лидером партии Байденом, в чьем здравом уме они сомневались. В особенности им не понравилось выступление Байдена на теледебатах против кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Уточняется, что к моменту звонка Обамы Байден уже понял, что вице-президент Камала Харрис может занять место Байдена и баллотироваться на пост главы США.

В данном случае речь идет о досрочном прекращении полномочий президента США ввиду его недееспособности, при таком раскладе президентские полномочия переходят к вице-президенту.

Байден объявил о решении снять свою кандидатуру с предстоящих выборов в США 21 июля, тогда же он поддержал Харрис. Свой шаг Байден объяснил желанием «передать эстафету молодому поколению».

Напомним, о планах применить 25-ую поправку к Конституции заговорили еще в конце июня. Тогда с подобным призывом выступил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

#сша #выборы в США #Джо Байден #Барак Обама #Конституция США
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 