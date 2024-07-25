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Байден в обращении объяснил решение покинуть президентскую гонку

Обращаясь к нации, президент США также вновь заявил о поддержке кандидатуры Харрис и призвал американцев сделать свой выбор.
Елизавета Кондрикова 2024-07-25 04:13:48
© Фото: Hu Yousong, XinHua Globallookpress

Президент США Джо Байден обратился к нации после выхода из предвыборной гонки объяснил свое решение необходимостью передать эстафету «молодому поколению» и не потакать своим амбициям.

«Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции», - сказал американский лидер.

Он призвал американцев сделать свой выбор и вновь заявил о поддержке кандидатуры вице-президента страны Камалы Харрис, которую охарактеризовал, как опытную, способную и жестокую.

Напомним, глава государства в воскресенье объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, которые пройдут в США 5 ноября. Кандидатом от республиканцев был выбран бывший президент Дональд Трамп, который уже заявил, что Харрис победить будет легче, чем Байдена.

#сша #выборы в США #Джо Байден #Камала Харрис #обращение к нации
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