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Байден заявил, что выходит из президентской гонки

Американский президент отметил, что останется главой Белого дома до конца его срока.
Игнат Далакян 2024-07-21 21:12:37
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Президент США Джо Байден принял решение прекратить участие в президентской гонке. Об этом глава Белого дома написал в официальном письме, который размещен на его странице в соцсети X.

При этом американский лидер отметил, что останется главой государства до конца своего срока.

«Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», - говорится в письме.

Джо Байден пообещал более детально рассказать о своем решении на ближайшей неделе. Он сделает это в обращении к нации.

Ранее американский конгрессмен от Демократической партии Марк Такано призвал Байдена отдать место на выборах вице-президенту Камале Харрис. По словам демократа, ставки слишком высоки, чтобы действующий глава государства был кандидатом.

До этого глава предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон заявлял, что президент США намерен продолжать президентскую гонку. Он также выступал с критикой в отношении лидеров демократической партии, которые призывали главу Белого дома отказаться от участия на выборах.

#в стране и мире #Выборы #Джо Байден #Президентская гонка
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