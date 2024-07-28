Опубликованы лучшие моменты Главного военно-морского парада-2024

«Звезда» публикует лучшие кадры с Главного военно-морского парада, проведенного сегодня в честь Дня военно-морского флота России.

День ВМФ отмечается каждое последнее воскресенье июля. Помимо морского парада, в торжества на флотах России входят и пешие парады, а также показательные выступления кораблей и морской пехоты.

С праздником экипажи выстроившихся в устье Невы кораблей поздравил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. Кроме этого, он поприветствовал и экипажи иностранных кораблей, которые приняли участие в Главном военно-морском параде.

В своей речи в честь Дня ВМФ Путин заявил, что, если Соединенные Штаты разместят свои ракеты средней и меньшей дальности в Германии, то их подлетное время к целям на территории России составит около 10 минут. При этом, если они будут размещены, то РФ, по словам Путина, будет считать себя свободной от одностороннего моратория на размещение таких ракет.