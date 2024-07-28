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Опубликованы лучшие моменты Главного военно-морского парада-2024

Главный морской парад проводится в честь Дня ВМФ, который отмечается каждое последнее воскресенье июля.
Тимур Шерзад 2024-07-28 13:50:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует лучшие кадры с Главного военно-морского парада, проведенного сегодня в честь Дня военно-морского флота России. 

День ВМФ отмечается каждое последнее воскресенье июля. Помимо морского парада, в торжества на флотах России входят и пешие парады, а также показательные выступления кораблей и морской пехоты. 

С праздником экипажи выстроившихся в устье Невы кораблей поздравил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. Кроме этого, он поприветствовал и экипажи иностранных кораблей, которые приняли участие в Главном военно-морском параде. 

В своей речи в честь Дня ВМФ Путин заявил, что, если Соединенные Штаты разместят свои ракеты средней и меньшей дальности в Германии, то их подлетное время к целям на территории России составит около 10 минут. При этом, если они будут размещены, то РФ, по словам Путина, будет считать себя свободной от одностороннего моратория на размещение таких ракет.

#армия #ВМФ #День ВМФ #Санкт-Петебург #ГВМП
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