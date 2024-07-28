Путин: если США разместят ракеты в ФРГ, они долетят до РФ за 10 минут

Владимир Путин заявил, что, если Соединенные Штаты разместят ракеты средней и меньшей дальности в ФРГ, они смогут достичь важных центров России за 10 минут.

«А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут», - сказал он во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

Комментируя предстоящее размещение американским ракет, Путин отметил, что в зоне их досягаемости окажутся важные российские военные и государственные объекты, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. Происходящую ситуацию он сравнил с событиями времен Холодной войны, связанные с развертыванием на европейском континенте американских «Першингов».

При размещении в Германии американских ракет, Россия будет считать себя свободной от одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск ВМФ РФ. Разработка таких систем находится на завершающей стадии, подчеркнул Путин.

США планируют с 2026 года разместить в Германии ракеты дальнего радиуса действия. В частности, речь идет о многоцелевых ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковых ракетах в неядерном оснащении. Министр обороны ФРГ Борис Писториус объяснил предстоящее размещение американских ракет и гиперзвукового оружия ответом на развертывание ОТРК «Искандер» в Калининградской области.