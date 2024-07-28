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Путин предупредил об ответе на размещение американских ракет в ФРГ

Владимир Путин отметил, что подлетное время американских ракет из Германии составит около 10 минут.
Владимир Рубанов 2024-07-28 11:32:54
© Фото: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин заявил, что Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если американские ракеты будут развернуты в Германии. Это включает повышение возможностей береговых войск Военно-морского флота, отметил глава государства.

Президент напомнил о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности.

В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, сказал президент. Такие ракеты могут поразить важные административно-промышленные центры и оборонную инфраструктуру, отметил он.

Полетное время до нашей территории этих ракет составит около 10 минут, подчеркнул российский лидер. При этом они могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Россия ответит зеркально на размещение в Европе таких ракет, сказал Владимир Путин.

#День ВМФ #ракеты #сша #Германия #Владимир Путин #РСМД #ФРГ #договор о РСМД #главный военно-морской парад
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