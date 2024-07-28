Путин поприветствовал экипажи иностранных кораблей в устье Невы

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации Владимир Путин начал приветствование экипажей кораблей иностранных государств, прибывших для участия в Главном военно-морском параде.

В этом году в мероприятии участвуют боевые корабли трех иностранных государств. На парад прибыли эсминец с управляемым ракетным оружием «‎Цзяоцзу»‎ ВМС НОАК, фрегат «Табар» ВМС Индии и учебный корабль «Суммам» ВМС Алжира.

Напомним, Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге. Он приурочен ко Дню ВМФ России.

Сегодня вечером в Северной столице состоится артиллерийский в честь праздника.