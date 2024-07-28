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Путин поздравил с Днем ВМФ экипажи выстроившихся на Неве кораблей

Верховный главнокомандующий ВС РФ, министр обороны России и главком ВМФ обходят парадный строй кораблей в акватории Невы.
Владимир Рубанов 2024-07-28 11:02:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил России Владимир Путин начал обход выстроившихся на Неве кораблей в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Президент поздравляет экипажи с Днем ВМФ.

Катер с Верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным, министром обороны России Андреем Белоусовым и главкомом ВМФ Александром Моисеевым проходит вдоль кораблей.

В России 28 июля отмечают День Военно-Морского Флота России. Морские парады прошли в Хабаровске и Владивостоке.

Всего к участию в параде в 2024 году привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих. В парадном строю находится, в частности, уникальный ледокол «Иван Папанин», который еще даже не принят в состав Северного флота.

#армия #Санкт-Петербург #День ВМФ #Владимир Путин #Андрей Белоусов #военно-морской парад #День Военно-морского флота
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