Путин поздравил с Днем ВМФ экипажи выстроившихся на Неве кораблей

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил России Владимир Путин начал обход выстроившихся на Неве кораблей в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Президент поздравляет экипажи с Днем ВМФ.

Катер с Верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным, министром обороны России Андреем Белоусовым и главкомом ВМФ Александром Моисеевым проходит вдоль кораблей.

В России 28 июля отмечают День Военно-Морского Флота России. Морские парады прошли в Хабаровске и Владивостоке.

Всего к участию в параде в 2024 году привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих. В парадном строю находится, в частности, уникальный ледокол «Иван Папанин», который еще даже не принят в состав Северного флота.