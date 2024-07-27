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Трамп впервые появился на публике без пластыря на ухе

Это произошло во время встречи экс-президента с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в поместье Мар-а-Лаго.
Владимир Рубанов 2024-07-27 08:57:21
© Фото: Amos Ben Gershom Israel Gpo, Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп впервые появился на публике без повязки и без пластыря на ухе, обратило внимание издание Daily Mail. Это произошло во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

На кадрах со встречи видно, что ухо Трампа спустя две недели после покушения полностью зажило. После стрельбы на митинге в Пенсильвании, когда экс-президент был ранен, он сначала появился на съезде Республиканской партии с повязкой на ухе, а потом сменил ее на пластырь телесного цвета.

Сторонники республиканцев на съезде из солидарности с Трампом даже носили имитированные повязки, как у него.

В бывшего президента стреляли 13 июля с крыши здания в районе проведения митинга. Стрелок был сразу же ликвидирован. Это оказался 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс. По данным ФБР, он не имел сообщников.

Глава ФБР Кристофер Рэй заявил в конгрессе, что сложно сказать, чем был ранен Трамп - пулей или осколками телесуфлера. За эти слова экс-президент назвал его некомпетентным. Бывший врач Белого дома Ронни Джексон подтвердил, что это точно была пуля.

#сша #расследование #Дональд Трамп #покушение #Биньямин Нетаньяху #ФБР #ранение #Кристофер Рэй #Томас Мэтью Крукс
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