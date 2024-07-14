WP: стрелявший в Трампа на митинге убит

Подозреваемый в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания мертв, пишет газета Washington Post. Также сообщается об одном погибшем и одном тяжело раненном участнике мероприятия. О ликвидации стрелка также сообщает WSJ, злоумышленника убили сотрудники Секретной службы США.

По неподтвержденной информации, на видео - тело ликвидированного стрелка на крыше постройки неподалеку от места выступления.

Стрельба произошла в городе Батлер в ходе выступления Трампа. Сам кандидат в президенты США пострадал от огнестрельного ранения, но находится в безопасности, проходит обследование в медицинском учреждении и, с его слов, чувствует себя хорошо.