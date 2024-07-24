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Директор ФБР заявил, что у стрелявшего в Трампа не было сообщников

Кристофер Рэй отметил, что произошедшее расследуется как «попытка покушения и возможный внутренний терроризм».
Сергей Лебедев 2024-07-24 18:55:28
© Фото: Xin Hua XinHua Globallookpress

Томас Мэттью Крукс, совершивший покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа, не имел сообщников. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй. Он отметил, что случившееся расследуют как «попытку покушения и возможный внутренний терроризм».

«На данный момент нет свидетельств в пользу такой оценки, однако расследование продолжается»‎, - сказал руководитель ФБР.

Напомним, 13 июля 20-летний Томас Мэттью Крукс выстрелил в Дональда Трампа, когда тот выступал в Пенсильвании перед избирателями. Сотрудники спецслужб ликвидировали преступника.

Накануне руководитель Секретной службы США, отвечавшей за охрану бывшего президента, Кимберли Читл подала в отставку. Она взяла на себя полную ответственность за провал в системе безопасности.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #покушение #ФБР #стрелок #Кристофер Рэй #Мэттью Крукс
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