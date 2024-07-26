Трамп обвинил главу ФБР в некомпетентности после покушения

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя за некомпетентное, по его мнению, расследование покушения на митинге в Пенсильвании.

Трамп процитировал слова директора ФБР в конгрессе о том, что он не уверен, попали ли в него осколки стекла или пуля. Однако ФБР даже не проверяло, что это было, написал республиканец.

Экс-президент добавил, что в больнице у него подтвердили пулевое ранение уха. Нет ничего удивительного в том, что когда-то знаменитое ФБР потеряло доверие Америки, добавил Трамп.

О падении доверия к ФБР сообщало издание New York Post со ссылкой на доклад американскому конгрессу. В нем говорилось, что местные подразделения полиции США, а также информаторы отказываются сотрудничать с ФБР из-за политической предвзятости и некомпетентности бюро.

Покушение на Трампа произошло на его предвыборном выступлении 13 июля. Бывший глава Белого дома получил ранение в ухо. Погиб один из зрителей, еще двое были ранены. Открывший огонь с крыши соседнего здания человек был уничтожен снайперами. По информации правоохранительных органов, подозреваемый - 20-летний Томас Мэттью Крукс, он действовал в одиночку.