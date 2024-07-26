МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп обвинил главу ФБР в некомпетентности после покушения

Кристофер Рэй в конгрессе заявил, что не знает, попала ли в экс-президента США пуля или это были осколки стекла.
Владимир Рубанов 2024-07-26 07:32:25
© Фото: Annabelle Gordon Consolidated News Photos, Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя за некомпетентное, по его мнению, расследование покушения на митинге в Пенсильвании.

Трамп процитировал слова директора ФБР в конгрессе о том, что он не уверен, попали ли в него осколки стекла или пуля. Однако ФБР даже не проверяло, что это было, написал республиканец.

Экс-президент добавил, что в больнице у него подтвердили пулевое ранение уха. Нет ничего удивительного в том, что когда-то знаменитое ФБР потеряло доверие Америки, добавил Трамп.

 

О падении доверия к ФБР сообщало издание New York Post со ссылкой на доклад американскому конгрессу. В нем говорилось, что местные подразделения полиции США, а также информаторы отказываются сотрудничать с ФБР из-за политической предвзятости и некомпетентности бюро.

Покушение на Трампа произошло на его предвыборном выступлении 13 июля. Бывший глава Белого дома получил ранение в ухо. Погиб один из зрителей, еще двое были ранены. Открывший огонь с крыши соседнего здания человек был уничтожен снайперами. По информации правоохранительных органов, подозреваемый - 20-летний Томас Мэттью Крукс, он действовал в одиночку.

#сша #расследование #Дональд Трамп #покушение #ФБР #выборы президента США #выборы-2024 #Кристофер Рэй #Томас Мэтью Крукс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 