Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс отметил, что сожалеет о случившемся, но от ошибок никто не застрахован

В Международном олимпийском комитете (МОК) сожалеют о ситуации с перевернутым олимпийским флагом в ходе церемонии открытия Игр-2024 в Париже. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс расценил данный конфуз как организационную случайность.

«Мы сожалеем об этом. В ходе организации может произойти всякое. Мы продолжаем двигаться дальше, это не конец света», - сказал он во время брифинга.

Олимпийские игры в Париже открылись 26 июля. Впервые церемония открытия соревнований проходит не на стадионе, а на берегах реки Сена. Впервые за 40 лет Игры не будут транслировать по российскому телевидению, решение приняли отечественные федеральные каналы в связи с запретом на использование национального флага и гимна и отстранением россиян от соревнований.

Белый флаг с олимпийскими кольцами повесили на флагшток вверх ногами. Внимательные зрители обратили внимание, что в верхней части полотна оказались два кольца, а в нижней три. Затем флаг спустили, чтобы вернуть в правильное положение.

«Нелепой», назвала Захарова церемонию открытия Игр под открытым небом, которуб омрачил проливной дождь. По ее словам, в Париже не разгоняли тучи и даже не было навесов для зрителей. Французская столица полна крыс, а центр города стал гетто для бездомных, написала представитель МИД. По ее мнению, церемония стала не просто «дном», а «дном Сены».

Церемония закрытия Игр назначена на 11 августа. Российские и белорусские спортсмены были допущены до Олимпиады в нейтральном статусе, однако в церемонии открытия они не принимают участия, а присутствуют на ней только в качестве зрителей. Всего на Играх будут бороться за медали 15 россиян.