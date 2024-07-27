Олимпийский флаг на церемонии открытия повесили в перевернутом виде

Олимпийский флаг на торжественной церемонии открытия летних Игр-2024 в Париже повесили на флагшток в перевернутом виде.

Впервые церемония открытия соревнований проходит не на стадионе, а на берегах реки Сена. Спортсмены проплыли по реке через центр французской столицы - от Аустерлица до площади Трокадеро возле Эйфелевой башни.

Ранее в Париже зажгли огонь летних Олимпийских игр, после церемонии перед спортсменами и гостями выступила певица Селин Дион. Церемония закрытия Игр назначена на 11 августа.

Российские и белорусские спортсмены были допущены до Олимпиады в нейтральном статусе, однако в церемонии открытия они не принимают участия, а присутствуют на ней только в качестве зрителей. Всего на Играх будут бороться за медали 15 россиян.