В Париже начинаются летние Олимпийские Игры

В пятницу 26 июля стартуют летние Олимпийские Игры-2024 в Париже, столица Франции в третий раз принимает это спортивное мероприятие. Началом станет торжественная церемония открытия в 20:30 (по моск. времени), спортсмены из России и Белоруссии на ней присутствовать не будут.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа на 35 спортивных объектах по 32 видам спорта. Впервые за 40 лет Игры не будут транслировать по российскому телевидению, решение приняли отечественные федеральные каналы в связи с запретом на использование национального флага и гимна и отстранением россиян от соревнований.

В Играх выступят 15 спортсменов из России - пловец Евгений Сомов, теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина, велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, а также в прыжках на батуте посоревнуется Анжела Бладцева, в гребле на байдарках и каноэ - Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко.

Все участники из РФ будут бороться за медали под нейтральным статусом - под белым флагом в заранее согласованной форме без национальных символов.

Многие спортсмены из РФ отказались от права участвовать в Олимпиаде или не получили такой возможности от МОК, им была выплачена компенсация от Олимпийского комитета России.