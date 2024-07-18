МОК опубликовал список спортсменов из России на Олимпиаде-2024

МОК опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на Летних Олимпийских играх 2024 во Франции. Информация появилась на сайте оргкомитета «Париж-2024».

В категории тенниса за победу поборются Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина. В велоспорте примут участие Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. Российская спортсменка Анжела Бладцева выступит в категории прыжках на батуте. Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко продемонстрируют свои навыки в гребле на байдарках и каноэ. Пловец Евгений Сомов также примет участие в Олимпиаде-2024.

Напомним, что российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.