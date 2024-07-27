Сборную Южной Кореи на параде спортсменов в Париже объявили как КНДР

Министерство спорта Южной Кореи добивается встречи с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом из-за оплошности, допущенной во время церемонии открытия Олимпиады в Париже, сообщило агентство Yonhap.

Во время парада спортсменов Южную Корею ошибочно представили как КНДР.

Когда южнокорейская делегация плыла на лодке по Сене, франкоговорящий диктор через систему громкой связи произнес: «Republique Populaire Democraticique de Coree», а затем на английском языке прозвучало: «Democratic People's Republic of Korea», что является официальным названием Корейской Народно-Демократической Республики - Северной Кореи.

В субтитрах трансляции, которую показывали на гигантских экранах вдоль Сены, и по телевидению для международных зрителей правильно указывалось «Республика Корея» на английском языке.

МОК опубликовал извинения на своем официальном корейскоязычном аккаунте X, заявив: «Мы хотели бы принести глубокие извинения за ошибку, которая произошла при представлении южнокорейской делегации во время церемонии открытия». Комитет пока не опубликовал извинения на своем англоязычном аккаунте в социальных сетях.

Спортсменов из КНДР во время церемонии представили правильно.

В Минспорта Южной Кореи попросили министерство иностранных дел страны подать жалобу Франции на правительственном уровне. Корейский олимпийский комитет обратился к Парижскому оргкомитету с просьбой не допустить повторения подобных случаев.

Накануне в Париже открылись летние Олимпийские игры. Движение поездов во Франции в этот день оказалось парализовано из-за поджогов. Олимпийский флаг на церемонии открытия повесили вверх ногами.