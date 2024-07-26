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Диверсии парализовали железную дорогу во Франции день открытия Игр

Неизвестные подожгли трубы с кабелями сразу в трех местах.
Владимир Рубанов 2024-07-26 11:52:22
© Фото: Visegrád 24 / Х © Видео: Visegrád 24 / Х

За несколько часов до церемонии открытия Олимпийский игр в Париже движение поездов оказалось парализовано диверсиями неизвестных злоумышленников, сообщает Figaro. Три пожара возле путей произошли на разных скоростных линиях.

Осуществляющая железнодорожные перевозки во Франции госкомпания SNCF стала жертвой «скоординированных актов диверсии», сообщили источники издания. Поджоги серьезно нарушили движение и вызвали значительные задержки поездов.

В железнодорожной компании заявили, что произошла «массированная атака». Путешественникам предлагают отложить поездку и не идти на станцию. В залах ожидания начались столпотворения.

Министр транспорта Франции предупредил, что последствия атаки будут ощущаться все выходные. Руководитель компании-перевозчика уточнил, что пожары около 4 часов утра коснулись «труб, по которым проходит много кабелей». К ним подключены устройства контроля безопасности, такие как красные фонари или переключатели, поэтому без них невозможно безопасно пустить поезда.

От сбоя пострадают 800 тысяч пассажиров. Сотрудникам железной дороги предстоит переподключить один за другим сотни проводов, а потом провести тестирование.

Министр спорта Амели Удеа-Кастера осудила «акты саботажа» и заявила, что «выступать против Игр - значит играть против Франции».

Это далеко не первый скандал вокруг Олимпиады в Париже. Во время подготовки украли несколько компьютеров с с закрытыми данными, которые касались безопасности. Футболиста сборной Аргентины Тьяго Альмаду ограбили накануне матча против команды Марокко. Сама эта игра была прервана на два часа из-за беспорядков на стадионе после гола аргентинцев на 106-й минуте. Гол в итоге не засчитали.

#Франция #Париж #диверсии #Железная дорога #поджоги #Олимпиада-2024 #олимпийские игры-2024
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