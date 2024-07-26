В МИД назвали сегрегацией недопуск атлетки из Франции на открытие ОИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вопиющим актом сегрегации запрет на участие в открытии Олимпиады-2024 темнокожей атлетке-мусульманке Соункамбе Силле из-за хиджаба. Об этом сообщает RT.

Французский олимпийский комитет отказал спортсменке, сославшись на запрет ношения традиционного элемента одежды во время спортивных мероприятий. Игры в Париже не имеют ничего общего с заявленными больше века назад во французской столице целями Олимпийского движения, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что на Олимпиаду под разными предлогами не допустили российских и белорусских спортсменов. После этого «запретительная логика распространилась на российские СМИ», напомнила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Франция заявляет о стремлении к многообразию и свободе самовыражения, однако реальные действия спортивной администрации страны противоречат этим ценностям.

Олимпийские игры в Париже откроются 26 июля. На Олимпиаду смогли попасть 15 российских атлетов. Их не допустили на церемонию открытия, а также лишили возможности выступать с какой-либо символикой страны. Их достижения не попадут в общий зачет Игр.