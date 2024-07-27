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WSJ: Трамп снова опережает Харрис по уровню поддержки населения

Ранее подобную тенденцию на опережение Трампа показывали опросы издания New York Times, проведенные совместно с Sienna College.
Елизавета Кондрикова 2024-07-27 01:15:11
© Фото: Annabelle Gordon, Consolidated News Photos Globallookpress

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп опережает по уровню поддержки избирателей своего наиболее вероятного соперника от демократов вице-президента США Камалу Харрис. Об этом свидетельствует опрос, проведенный изданием The Wall Street Journal.

Согласно исследованию, из тысячи опрошенных американцев 49% отдали бы свой голос за Трампа, и 47% - за Харрис при статистической погрешности плюс-минус 3,1 процентного пункта. Опрос проводился со вторника 23 июля по четверг 25 июля.

Такая же тенденция на опережение Трампа по уровню популярности среди населения сложилась по итогам опроса издания The New York Times, результаты появились 25 июля. Так, Трамп набрал бы 48% голосов избирателей, Харрис - 46%.

Напомним, выборы в стране пройдут 5 ноября, перед этим 10 сентября состоятся предвыборные теледебаты. По словам Трампа, он готов встретиться с Харрис «лицом к лицу не один раз». Перед этим он заявил, что ее будет победить еще легче, чем действующего главу государства Джо Байдена. В воскресенье он снял свою кандидатуру с предстоящих выборов, чтобы «передать эстафету молодому поколению».

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #республиканцы #демократы #Камала Харрис
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