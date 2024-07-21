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Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки

Трамп заявил, что хоть и неясно, кто станет кандидатом от демократов, но вице-президента Камалу Харрис будет легче победить, чем Байдена.
Игнат Далакян 2024-07-21 21:42:36
© Фото: SMG Keystone Press Agency Globallookpress

Джо Байден войдет в историю страны как худший президент Соединенных Штатов. Такими словами кандидат на пост главы государства Дональд Трамп отреагировал на выход действующего главы Белого дома из президентской гонки.

Бывший президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с американским телеканалом CNN заявил, что по его мнению, вице-президента Камалу Харрис будет еще легче победить, чем Байдена.

Немногим ранее президент США Джо Байден заявил, что выходит из гонки на пост главы государства. При этом нынешний американский лидер заявил, что останется на своем посту до конца срока. Он пообещал подробнее раскрыть свое решение в обращении к нации.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #Камала Харрис #выход из президентской гонки
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