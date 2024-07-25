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Опрос показал, что Трамп опережает Харрис на два процентных пункта

Согласно исследованию, 48% опрошенных проголосовали бы за Трампа, если бы выборы проводились сегодня, 46% - за Харрис.
Ирина Егорова 2024-07-25 22:18:55
© Фото: Maik MeyerKeystone Press Agency, Global Look Press

Экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп опережает свою конкурентку в президентской гонке Камалу Харрис на два процентных пункта, следует из данных опроса New York Times/Sienna College. Если бы выборы проводились сегодня, то за Трампа проголосовали 48% опрошенных, за Харрис - 46%. 

Погрешность составляет плюс-минус 3,3 балла. Опрос проводился среди 1142 избирателей по всей стране с 22 по 24 июля 2024 года.

Этот факт подтверждает заметное улучшение для демократов по сравнению с аналогичным опросом  в начале июля, который показал, что Байден отстает на шесть процентных пунктов, после неудачного выступления на дебатах, которое в конечном итоге вывело его из гонки.

Такой же опрос проводился 15-16 июля, в тот момент Харрис и Трамп обладали одинаковой поддержкой населения и набрали по 44%. Ранее экс-президент заявлял, что Харрис будет победить легче, чем Байдена. 

Выборы в США состоятся 5 ноября, перед этим 10 сентября планируется провести теледебаты. Первые дебаты состоялись в июне, «провальное» выступление Байдена привело к призывам со стороны его однопартийцев снять кандидатуру на предстоящих выборах.

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