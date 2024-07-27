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Трамп снова проведет митинг в городе, где пережил покушение

По словам Трампа, он будет посвящен пожарному Кори Комператоре, его стороннику, который погиб в тот день от пули нападавшего.
Елизавета Кондрикова 2024-07-27 00:18:30
© Фото: IMAGO, Richard B. Levine Globallokpress

Кандидат в президенты США от республиканцев бывший глава государства Дональд Трамп пообещал провести еще один предвыборный митинг в городе Батлер, где менее двух недель назад он пережил покушение. Об этом сообщает телеканал NBC.

Уточняется, что предстоящий митинг в Батлере, штат Пенсильвания, будет посвящен памяти Кори Комператоре - пожарного, погибшего на митинге 13 июля от пули нападавшего. Он являлся сторонником Трампа, ранее экс-президент также связался с его семьей.

Проведение митинга политик анонсировал словами «боритесь, боритесь, боритесь», написанными заглавными буквами в его соцсети. Тем самым он сделал отсылку на фразу, сказанную им сразу после покушения.

Напомним, в экс-президента стреляли 13 июля с крыши здания недалеко от места проведения митинга. Стрелок был сразу же ликвидирован, им оказался 20-летний житель штата Томас Мэттью Крукс. По данным ФБР, он не имел сообщников.

#стрельба #сша #Дональд Трамп #покушение #батлер #предвыборный митинг
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