ФСБ: обвиняемого в подрыве машины Серебрякова доставили из Турции в РФ

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве с двумя ранеными Евгений Серебряков, ранее задержанный в турецком Бодруме, был доставлен в Россию в Следственный комитет. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«ФСБ РФ совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турецкой Республики задержан в Бодруме (Турция) и 26 июля 2024 года доставлен в Россию находящийся в международном розыске российский гражданин Серебряков Евгений Николаевич», - говорится в сообщении.

Подозреваемый был доставлен следователям для проведения дальнейших действий, сейчас он находится в СК РФ. Серебряков проходит по статьям о покушении на убийство и незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ или устройств.

Напомним, фигурант дела был задержан в Турции 24 июля, куда он прилетел прямым рейсом из Москвы после подрыва автомобиля на севере столицы. По сообщениям правоохранительных органов, Серебряков действовал в составе преступной группы, он выполнял роль исполнителя. Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что вместе с ним был задержан еще один человек - его имя не раскрывалось.

Взрыв произошел утром в среду 24 июля, взрывное устройство было установлено заранее. В результате Пострадали два человека - мужчина на месте водителя и женщина на пассажирском сиденье. Владельцу машины оторвало ступни.