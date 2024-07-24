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В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины в Москве

Предполагаемого преступника поймали в Бодруме.  
Сергей Лебедев 2024-07-24 17:52:27
© Фото: AliYerlikaya, X © Видео: AliYerlikaya, X

Сегодня в Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. Отмечается, что предполагаемого преступника поймали в Бодруме. Он прибыл туда прямым авиарейсом из российской столицы.  

Кроме того, в турецком ведомстве раскрыли и личность подозреваемого. Им стал гражданин РФ Евгений Серебряков. Информация о нем была получена от российского отделения Интерпола.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников подтвердил, что предполагаемый подрывник убежал в Турцию. Сейчас ведется работа по его экстрадиции.

Напомним, происшествие случилось сегодня утром во дворе дома на улице Синявинской в Молжаниновском районе. Пострадали водитель и пассажирка заминированной машины.

#Москва #взрыв #Автомобиль #ФСБ #Турция #Задержание #Уголовное дело #экстрадиция
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