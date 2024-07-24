В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины в Москве

Сегодня в Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. Отмечается, что предполагаемого преступника поймали в Бодруме. Он прибыл туда прямым авиарейсом из российской столицы.

Кроме того, в турецком ведомстве раскрыли и личность подозреваемого. Им стал гражданин РФ Евгений Серебряков. Информация о нем была получена от российского отделения Интерпола.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников подтвердил, что предполагаемый подрывник убежал в Турцию. Сейчас ведется работа по его экстрадиции.

Напомним, происшествие случилось сегодня утром во дворе дома на улице Синявинской в Молжаниновском районе. Пострадали водитель и пассажирка заминированной машины.