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Два человека пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы

Возбуждено уголовное дело. На месте работают оперативные службы, следователи и криминалисты.
Владимир Рубанов 2024-07-24 08:40:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Неустановленный предмет взорвался сегодня в автомобиле на севере Москвы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Это произошло на парковке. Предположительно, детонировавший предмет был заранее установлен в машине.

При взрыве пострадали два человека. Скорая помощь отвезла их в больницу.

У 50-летнего водителя внедорожника при взрыве оторвало обе ступни, сообщает Telegram-канал SHOT. Сидевшая на пассажирском сиденье женщина госпитализирована с рваными ранами лица.

По данным канала, мужчина и женщина сели во внедорожник, который был припаркован на улице Синявинской в Молжаниновском районе. Взрыв произошел примерно в 06.30. Всего повреждены пять автомобилей. Взрывной волной выбиты стекла на первом и четвертом этажах в жилой многоэтажке неподалеку.

По предварительным данным, автомобиль не был оснащен газовым оборудованием, сообщает Telegram-канал.

Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить обстоятельства случившегося и причастных к инциденту лиц, сообщили в МВД.

На улице Синявинской в Москве поврежден автомобиль, пострадали его владелец и пассажир, сообщили в ГСУ СК России по Москве. Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК вместе с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.

#Москва #взрыв #Следственный комитет #полиция #пострадавшие #Уголовное дело #следствие #МВД России
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