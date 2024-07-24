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IHA: подозреваемый в подрыве авто прошел медконтроль в Бодруме

Подрывником автомобиля оказался Евгений Серебряков, ранее его задержали в турецком Бодруме вместе с еще одним человеком, чья личность не раскрывается.
Елизавета Кондрикова 2024-07-24 23:40:33
© Фото: AliYerlikaya, X

Задержанного в турецком Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова готовят к возможной экстрадиции, он прошел медицинский контроль. Об этом сообщает турецкое агентство IHA.

Уточняется, что вместе с Серебряковым задержали еще одного человека, его личность не раскрывается. Вечером 24 июля их доставили в государственную больницу Бодрума под усиленной охраной.

«После прохождения медконтроля Серебрякова и второго задержанного отправили в город Мугла для передачи соответствующим органам», - говорится в публикации.

Напомним, фигуранты дела оказались в Турции прямым рейсом из российской столицы, где их сразу же задержали после сообщения российского отделения Интерпола.

Подрыв был совершен утром в среду 24 июля, в результате пострадали два человека. Предварительно, сработало устройство, заложенное под днищем в районе водительского сиденья автомобиля с мощностью свыше 500 грамм тротила. Раненые находятся в больнице.

К данному моменту возбуждено уголовное дело по двум статьям - покушение на убийство, а также незаконное приобретение оружия и боеприпасов.

#Москва #Турция #раненые #подрыв #экстрадиция
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