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Обвиняемый в подрыве авто в Москве действовал в составе группы

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают заказчика и организатора этого преступления.
Владимир Рубанов 2024-07-25 12:03:39
© Фото: AliYerlikaya, X

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков действовал в составе преступной группы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, в этой группе были распределены роли, а Серебряков был исполнителем подрыва. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают заказчика и организатора этого преступления.

Утром 24 июля на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле произошел взрыв. Пострадали два человека - мужчина на месте водителя и женщина на пассажирском сиденье. Владельцу машины оторвало ступни.

Взрывное устройство во внедорожнике было установлено заранее. Предположительно, оно находилось под днищем машины в районе водительского сиденья. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям - «Покушение на убийство», а также «Незаконное приобретение оружия и боеприпасов».

Через несколько часов в турецком Бодруме задержали подозреваемого в подрыве машины. Он прибыл туда прямым авиарейсом из российской столицы. Информация о нем поступила в турецкое отделение Интерпола меньше чем через час после его прилета.

Следователи еще накануне заподозрили, что у подрывника могли быть сообщники. Вместе с Серебряковым задержали еще одного человека, чья личность не раскрывается.

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