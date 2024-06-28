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Российские дзюдоисты отказались от приглашения на Олимпиаду в Париже

Ранее МОК допустил к участию только четверых дзюдоистов из России.
Елизавета Кондрикова 2024-06-28 23:15:08
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Сборная России по дзюдо отказалась выступать на Олимпийских Играх-2024 в Париже, получившие приглашения от Международного олимпийского комитета, не выступят на соревнованиях, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России (ФДР).  

 «В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение - сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК», - говорится в пресс-релизе.

В Федерации отдельно отметили, что из всех российских дзюдоистов к участию в соревнованиях допустили только четверых, остальные спортсмены вынуждены «остаться дома», что неприемлемо для ФДР. МОК же пытается «неспортивными методами» сломить дух наших спортсменов.

Список с допущенными спортсменами был опубликован в пятницу 28 июня. В него попали Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

Напомним, летняя Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа во Франции. По новым правилам МОК, россияне будут участвовать в играх в нейтральном статусе без флага и гимна. Также им запретили принимать участие в церемонии открытия Игр.

#Франция #МОК #Российские спортсмены #дзюдоисты #Олимпиада-2024
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