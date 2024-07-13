В России впервые за 40 лет по телевизору не покажут Олимпиаду

Российские федеральные телеканалы приняли решение не транслировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Также их не планируется показывать и на популярных онлайн-площадках, сообщает Sports.ru.

Отмечается, что это решение связано с запретом на использование национального флага и гимна, а также отстранением от соревнований спортсменов.

Последний раз Олимпийские игры в нашей стране не показывали по ТВ 40 лет назад. В 1984 году СССР бойкотировал соревнования Лос-Анджелесе.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Прошедшие же отбор российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна только в индивидуальных дисциплинах.

Также им не разрешат участвовать в церемонии открытия. Кроме того, спортсмены не должны поддерживать специальную операцию и быть связанными с военными ведомствами.