Не допущенным до ОИ-2024 спортсменам выплатили компенсации

Олимпийский комитет России выплатил компенсации спортсменам, которые не получили права выступать на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Об этом сегодня заявил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

«Мы выплатили компенсации 245 спортсменам. Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус», - цитирует его РИА Новости.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Прошедшие же отбор российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна только в индивидуальных дисциплинах.

Также им не разрешат участвовать в церемонии открытия. Кроме того, спортсмены не должны поддерживать специальную операцию и быть связанными с военными ведомствами.