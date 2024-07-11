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Не допущенным до ОИ-2024 спортсменам выплатили компенсации

Компенсации получили 245 российских спортсменов.
Сергей Лебедев 2024-07-11 13:38:26
© Фото: Vincent IsoreKeystone Press Agency, Global Look Press

Олимпийский комитет России выплатил компенсации спортсменам, которые не получили права выступать на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Об этом сегодня заявил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

«Мы выплатили компенсации 245 спортсменам. Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус», - цитирует его РИА Новости.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Прошедшие же отбор российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна только в индивидуальных дисциплинах.

Также им не разрешат участвовать в церемонии открытия. Кроме того, спортсмены не должны поддерживать специальную операцию и быть связанными с военными ведомствами.

#в стране и мире #соревнования #Олимпиада #Париж #ОКР #олимпийский комитет
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