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Трамп заявил, что его команда просила усилить охрану до покушения

Накануне руководитель Секретной службы США объявила о решении уйти в отставку после покушения на бывшего главу государства.
Елизавета Кондрикова 2024-07-24 05:05:20
© Фото: Annabelle Gordon, Keystone Press Agency Globallookpress

Бывший американский лидер и кандидат в президенты на ноябрьских выборах от республиканцев Дональд Трамп заявил, что его команда просила увеличить количество человек в его охране до покушения, но не смогла ничего добиться.

«Я знаю, что наши люди постоянно просили больше людей и не получали их», - сказал политик в эфире телеканала Newsmax.

Накануне руководитель Секретной службы США Кимберли Читл объявила о решении подать в отставку после покушения, которое она назвала «самым большим провалом» службы за десятилетия. Ранее там признали, что игнорировали просьбы Трампа по усилению его охраны. 

Покушение на Трампа произошло в субботу 13 июля на его предвыборном митинге в городе Батлер. Стрелок открыл огонь с крыши соседнего здания, пуля задела верхнюю часть уха бывшего президента. В результате нападения погиб один человек из присутствовавших на мероприятии. Стрелка, которым оказался 20-летний житель Пенсильвании, ликвидировали.

#сша #Дональд Трамп #покушение #президент США #охрана #Секретная служба США
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