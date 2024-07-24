Трамп заявил, что его команда просила усилить охрану до покушения

Бывший американский лидер и кандидат в президенты на ноябрьских выборах от республиканцев Дональд Трамп заявил, что его команда просила увеличить количество человек в его охране до покушения, но не смогла ничего добиться.

«Я знаю, что наши люди постоянно просили больше людей и не получали их», - сказал политик в эфире телеканала Newsmax.

Накануне руководитель Секретной службы США Кимберли Читл объявила о решении подать в отставку после покушения, которое она назвала «самым большим провалом» службы за десятилетия. Ранее там признали, что игнорировали просьбы Трампа по усилению его охраны.

Покушение на Трампа произошло в субботу 13 июля на его предвыборном митинге в городе Батлер. Стрелок открыл огонь с крыши соседнего здания, пуля задела верхнюю часть уха бывшего президента. В результате нападения погиб один человек из присутствовавших на мероприятии. Стрелка, которым оказался 20-летний житель Пенсильвании, ликвидировали.