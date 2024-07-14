ФБР: стрелявший в Трампа 20-летний республиканец был одиночкой

Подозреваемый в покушении на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа был республиканцем, пишет издание Washington Post.

Как утверждается, это зафиксировано в записях о статусе избирателей штата Пенсильвания. Было добавлено, что его мотивы сейчас неизвестны.

По данным ФБР, в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. Американские спецслужбы считают, что он действовал в одиночку, сообщает ABC.

«Но ситуация до конца не ясна, и следователи хотят быть абсолютно уверены, что у этого человека не было поддержки и что никто не знал, что произойдет», - приводятся слова представителя ведомства.

Ранее было опубликовано видео с моментом стрельбы в Трампа. На кадрах его выступление на митинге прерывается несколькими глухими выстрелами, затем Трамп хватается за ухо и скрывается за трибуной.