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ФБР: стрелявший в Трампа 20-летний республиканец был одиночкой

Его мотивы пока не установлены. Сейчас следователи хотят исключить вариант того, что он действовал не один.
Анна Назайкина Александр Беляев 2024-07-14 11:15:25
© Фото: Xin Hua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Подозреваемый в покушении на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа был республиканцем, пишет издание Washington Post.

Как утверждается, это зафиксировано в записях о статусе избирателей штата Пенсильвания. Было добавлено, что его мотивы сейчас неизвестны.

По данным ФБР, в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. Американские спецслужбы считают, что он действовал в одиночку, сообщает ABC.

«Но ситуация до конца не ясна, и следователи хотят быть абсолютно уверены, что у этого человека не было поддержки и что никто не знал, что произойдет», - приводятся слова представителя ведомства.

Ранее было опубликовано видео с моментом стрельбы в Трампа. На кадрах его выступление на митинге прерывается несколькими глухими выстрелами, затем Трамп хватается за ухо и скрывается за трибуной.

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