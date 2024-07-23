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Глава Секретной службы США подала в отставку после покушения на Трампа

Кимберли Читл взяла на себя полную ответственность за провал в системе безопасности.
Сергей Лебедев 2024-07-23 18:26:46
© Фото: Annabelle Gordon, Keystone Press Agency, Global Look Press

Руководитель Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«В свете последних событий я с тяжелым сердцем приняла трудное решение уйти с поста вашего директора», - говорится в письме Кимберли Читл, адресованном сотрудникам Секретной службы.

Ранее Кимберли Читл заявила, что покушение на Дональда Трампа стало «самым большим провалом Секретной службы США за десятилетия». Она взяла на себя полную ответственность за провал в системе безопасности. Также журналисты The Washington Post отмечали, что руководство Секретной службы последние два года неоднократно отказывало в выделении дополнительных ресурсов для охраны бывших национальных лидеров, включая Дональда Трампа. А просьбы на усиление охраны кандидата в президенты страны Трампа отклонялись. 

Напомним, 13 июля 20-летний Томас Мэттью Крукс выстрелил в бывшего американского президента во время его выступления в Пенсильвании. Спецслужбам удалось успешно ликвидировать стрелка.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #покушение #Секретная служба США #Кимберли Читл
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